أمير شاهين عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة: "إيه الغلط والحرام في ده؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أمير شاهين ضيفًا على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب المذاع على قناة "النهار".

وتطرق أمير، خلال حديثه عن علاقته بشقيقته الفنانة إلهام شاهين ورأيه في تصريحاتها المثيرة للجدل حول الشيخ محمد متولي الشعراوي، وعن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وعن قرب حفل زفافهما إلا أن القدر كان له الكلمة الأخيرة، إلى جانب العديد من الأسرار والكواليس التي تخص حياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وبسؤاله من قبل ياسمين الخطيب عن إمكانية تبرعه بأعضاءه عقب الإعلان عن وفاته، قال: "أتمنى 100%، الفكرة نفسها إيه الغلط والحرام في ده؟، في بني آدم عايش بيتعذب وأنا روحت عند ربنا وخلاص، ليه لأ؟، ما يمكن ربنا كتب له عمر، لو ربنا ما أردش متبرعلوش مش هيحصل، الفكرة بمنحه حياة لأن أكيد ربنا قال لسه".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أمير شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" الذي تم عرضه عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

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