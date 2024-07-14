أصالة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بجمبسوت

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة السورية أصالة فى حفلا غنائيا في تركيا مؤخرا، حيث نشرت أصالة صورا لها وهي ترتدي Jumpsuit من الشبك باللون الذهبي، ومبطن باللون الأبيض، ووضعت مكياج كثيف فوق العين.

أصالة

وعلقت النجمة أصالة على صورها كاتبة: "للمرة التانية بلتقي أهلي وأصحابي وجوه بحبها ناس شاركتهم أيامهم وشاركوني وكأني بعرفهم وماحدا عني غريب كتير بحب هاللقاء مع ناس متلي بيقدروا بكل مكان يخلقوا وطن واشتقت لهم وطالعه أستمتع بصحبتهم وكل الحب أهديهم هنا في إسطنبول إلي أحلى أهل وأصحاب".

أصالة

من ناحية أخرى، طرحت أصالة ألبوم "ثم أنا" يوم 1 من شهر يوليو الجاري وهو متكون من 1 أغاني، على رأسهم "إنسان" و"يمر وما يسلم" و"لا تختبر".

وكانت احتفلت النجمة أصالة بعيد ميلاد زوجها فائق حسن، ونشرت صورة لهما عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا وكتبت قائلة: "عيدك عيدي يا أبي ودنيتي وحبيبي كل سنه وأنت نور عيلتنا الحنون الدافي المحب أبو عيلتي وسندها".

أصالة

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلًا غنائيًا فى مهرجان قرطاج وذلك بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 أغسطس 2024.

وكانت كشفت روتانا عن موعد طرح تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري والفنان أحمد سعد، الذي من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 21 يوليو الجاري.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر حفل أصالة نصري وأحمد سعد، وأعلنت عن طرح التذاكر للجمهور يوم الأحد المقبل.

إنسان

وانتهت أصالة من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

ومن المقرر أن تحيي النجمة أصالة نصري حفلًا غنائيًا مع أحمد سعد، على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية يوم 21 يوليو الجاري ضمن فعاليات جولة المملكة.

من ناحية أخري، أحيى كل من أحمد سعد وتامر عاشورا حفلا غنائيا فى دبى يوم 29 يوليو الحالى وذلك وسط حضور جماهيرى كبير من عشاق النجمين.

كما يحيى الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من اغانيه.