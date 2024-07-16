شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد.. قصة إصابة فؤش بالعصب السابع وموعد حفله المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفنان محمد فؤاد المراحل الأخيرة من تعافية من إصابته بالعصب السابع والتي يعاني منها منذ إبريل الماضي وتحديداً منذ حفل زفاف نجله الأكبر عبد الرحمن، حيث أجرى فحوصات طبية وبدأ في مراحل العلاج الطبيعي بشكل مكثف خاصة وأنه مرتبط بإحياء أكثر من حفل غنائي خلال موسم الصيف هذا العام.

محمد فؤاد احتفل يوم الجمعة الماضي بخطوبة ابنته بسملة في الساحل الشمالى وظهر في صور وفيديوهات الحفل متأثراً بالفرحة وكذلك ظهر عليه علامات التعب، إلا أنه حرص على الغناء والرقص مع ابنته وخطيبها في الحفل، إضافة إلى إحيائه حفلا غنائيا بسيطا في الساحل الشمالى في اليوم التالي مباشرة.

ويستعد محمد فؤاد لاحياء حفلاً غنائياً في لبنان يوم 25 يوليو الجاري تحت عنوان ديسكو 90، ويجمع الحفل بين نجوم جيل التسعينيات بجانب محمد فؤاد وتم وصفه بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات، ومن أبرز النجوم المشاركين في الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني. ومن المتوقع أن يقدموا باقة مميزة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور خلال هذا الحفل.

واحتفل محمد فؤاد في إبريل الماضى بزفاف نجله الأكبر عبد الرحمن داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم عمرو دياب، محمد حماقي، مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، حميد الشاعري إضافة إلى نجوم الفن والمشاهير.