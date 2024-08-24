تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

كشفت دراسة حديثة أجريت على مليوني شخص إلى أن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة قد يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع الثاني.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 31 دراسة في 20 دولة لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين تناول أنواع مختلفة من اللحوم والحالة التي تؤثر على ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة.

وكشف التحليل أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة يوميا بانتظام - أي ما يعادل شريحتين من اللحوم، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 15 % في السنوات العشر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ارتبط تناول 100 جرام من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميا ــ أي ما يعادل شريحة لحم صغيرة ــ بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

كما ارتبط تناول 100 جرام من الدواجن يوميا - مثل صدور الدجاج الصغيرة - بارتفاع خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 8%، بينما عندما أجريت تحقيقات إضافية لاختبار النتائج في ظل سيناريوهات مختلفة، ضعفت الصلة بالدواجن.

وقالت البروفيسورة نيتا فوروهي، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة كامبريدج: "يقدم بحثنا الدليل الأكثر شمولا حتى الآن على وجود ارتباط بين تناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل.

وأضافت "وهو يدعم التوصيات الخاصة بالحد من استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة لتقليل حالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في السكان".

وأشارت إلى أن النتائج تقدم أدلة أكثر شمولا على العلاقة بين استهلاك الدواجن ومرض السكري من النوع 2 مقارنة بما كان متاحا في السابق، إلا أن الارتباط لا يزال غير مؤكد ويحتاج إلى مزيد من التحقيق.

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