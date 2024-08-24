هاني شاكر يكشف أسباب مشاركته في "مهرجان القلعة"

كشف الفنان هاني شاكر الأسباب التي تجعله حريصاً كل عام على المشاركة في "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء"، كما تحدث عن علاقته بجمهور محكى القلعة.

وقال هاني شاكر: ""مهرجان القلعة للموسيقى والغناء" هو حدث كبير، ويقدّم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري، وهو متنوع في الحفلات وألوان الغناء التي يتم تقديمها خلاله". وأضاف: "أحب المهرجان وناسه، وكل الحفلات كاملة العدد، وهذا يدل على أن الشعب المصري محب وذواق للفن ولكل أنواع الفنون، وهو السبب الرئيسي لحرصي على المشاركة كل عام في هذا المهرجان، إضافة الى علاقة الود التي تجمعني بجمهور القلعة".

ويحيي هاني شاكر حفلاً غنائياً ضمن فعاليات "مهرجان محكي القلعة" غداً الجمعة، 23 آب (أغسطس)، ومن المقرر أن تشاركه في الحفل الفنانة إيمان عبد الغني، ويقود الفرقة الموسيقية للحفل المايسترو مصطفى حلمي.

ويشهد "مهرجان القلعة" إقبالاً جماهيراً كبيراً بسبب أسعار التذاكر التي تكون في متناول الجميع حيث يبلغ سعر التذكرة 60 جنيهاً مصرياً فقط.

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