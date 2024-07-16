في مصر والسعودية.. انطلاق فيلم "إن شاء الله ولد" بالوطن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فوزه مؤخرًا بجائزة الجمهور في مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم وقبلها اختياره لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار، ينطلق فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد تجاريًا لأول مرة في الأردن يوم 18 يوليو/ تموز، ثم في 24 يوليو بسينما زاوية في مصر، ويوم 25 يوليو بدور العرض بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



يأتي هذا العرض السينمائي التجاري بعد نجاح عرضه في دور السينماالفرنسية مطلع العام الحالي. واستمرار جولته بالمهرجانات العالمية حيثحقق نجاحًا كبيرًا في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن أسبوع النقاد وسجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق وفاز بجائزة جانفاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل، كما شارك في عدة مهرجانات أخرى تصل إلى 100 مهرجان دولي من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي. وكان آخرها مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، حيث نافس على جائزة أفضل فيلم.



منذ انطلاقته، تلقى الفيلم إشادات نقدية على الصعيدين العالمي والإقليمي إذ كتب ويات فرانتز عبر موقع Josh at the Movies "يبرع إن شاء الله ولد في تجنب الميلودراما والتصوير المنطقي لحالة نوراالذهنية المحاصرة"، فيما كتب فونيكس كلاودين مشيدًا بجاذبية الفيلمعبر موقع GVN "رحلة تحبس الأنفاس لمدة 113 دقيقة ولا تهدأ حتى فيمشهدها الأخير"، فيما كتبت هويدا حمدي "يعبر خطوطًا حمراء يحرّم المجتمع العربي النقاش فيها، ويصدم المشاهد بإثارة أسئلة لا أجابةإنسانية عنها".



يضم الفيلم في جعبته حوالي 26 جائزة، و يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوىنقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز(نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاءكركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد.



ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًاوعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (فيلم الأوسكارEverything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التيقامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلامعالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نورالحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.