تعرف على موعد حفل راغب علامة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد المطرب اللبناني الكبير راغب علامة لإحياء حفل غنائي يقابل من خلاله جمهوره ومحبيه، ومن المقرر إقامته يوم 17 أغسطس المقبل في لبنان.

وروجت الشركة المنظمة للحفل ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويستعد الفنان راغب علامة لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "شو عامل فيي"، ومن المقرر طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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