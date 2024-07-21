ميرنا وليد - بيروت - واكبت الدكتورة كلوديا شمعون أبي نادر العديد من الفنانين اللبنانيين، وذلك من خلال تواجدها سابقا ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب "ستديو الفن"، فهي السيدة التي لها حضورها وبصمتها المميزة في مجالها، واليوم متواجدة أيضا في مهرجان "بياف" الذي يكرّم العديد من المشاهير على مختلف المجالات.
موقع "الفن" التقى بـ الدكتورة كلوديا شمعون أبي نادر، وقد تحدثنا معها عن المناسبة، وكشفت لنا عن هوية الشاعر اللبناني الذي ستكرمه اليوم الأحد في المهرجان، كما تحدثنا معها عن الفنانة ميريام فارس ومراحل تجربتها في "ستديو الفن".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- كلوديا شمعون أبي نادر تكشف عن إسم الشاعر الذي ستكرمه في "بياف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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