استقرار أسعار الذهب عند 2516.00 دولارًا للأوقية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرّ الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع اليوم، ويتجه لتسجيل مكسب أسبوعي وسط ترقب المتعاملين لبيانات وظائف أمريكية قد تكون المحرّك الأبرز لحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2516.00 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب 0.5 % خلال الأسبوع و 22 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2545.70 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2 % إلى 28.75 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 % إلى 928.23 دولارًا، وهبط البلاديوم بنحو 0.1 % إلى 940.11 دولارًا.

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