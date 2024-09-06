العالم يشهد صيفًا هو الأكثر حرارة على الإطلاق في نصف الكرة الشمالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهد هذا الصيف أعلى ارتفاع في درجات الحرارة على الإطلاق، في نصف الكرة الشمالي، مما يضع الأرض على المسار لعام قياسي آخر من ارتفاع الحرارة.

وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن “درجات الحرارة بمختلف أنحاء العالم في الفترة من يونيو حتى أغسطس، كانت أعلى بواقع 69ر0 درجة مئوية عن المتوسطات التاريخية، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق تم تسجيله في العام الماضي، بحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم.

وجرى تجاوز الرقم القياسي لأعلى متوسط لدرجة الحرارة بالعالم في عدد من الأيام خلال الصيف.

ويسبب تغير المناخ زيادة وتيرة وشدة موجات الحر، مما يؤدي إلى ظواهر جوية مفرطة من الجفاف وحرائق الغابات إلى عواصف عنيفة وفيضانات. وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، كان متوسط درجات الحرارة بمختلف دول العالم أعلى بواقع 64ر1 درجة مئوية، من مستويات ما قبل عصر الصناعة، وهو ما يتجاوز عتبة 5ر1 درجة مئوية.

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