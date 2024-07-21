أول تعليق من محمد رحيم عقب خضوعه لعملية جراحية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طمأن الملحن محمد رحيم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، وخضوعه لعملية جراحية في القلب "قسطرة".

ونشر رحيم، مقطع فيديو، على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وظهر من داخل المستشفى وقال: "مساء الخير يا جماعة، أنا بشكركم بجد من كل قلبي على كل الرسايل الحلوة العظيمة اللي جاتلي، وبحاول اطمنكم عليا وأقولكم أنا كويس الحمد لله، أنا عملت العملية امبارح وطلعت على الأوضة دلوقتي موجود هنا في المستشفى، وشكرًا أوي وآسف أني معرفتش أرد على كل الرسايل اللي جاتلي ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، رحيم".

وأكدت مدربة الأسود أنوسة كوتة، تحسن الحالة الصحية لزوجها الملحن محمد رحيم، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله، تم نقل رحيم، من غرفة العناية المركزة، إلى غرفة عادية، مساء أمس السبت، بعد الاطمئنان على حالته الصحية".

وتابعت "رحيم، كان في حالة نفسية جميلة، عقب زيارة الفنان الكبير محمد منير له، مساء أمس، وحضر الجلسة الصديق الشاعر محمد رفاعي".

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