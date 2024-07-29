ميرنا وليد - بيروت - شوهدت النجمة العالمية ريهانا متوجهة إلى مباراة كرة القدم التي جمعت مؤخراً "ميلان" ضد "مانشستر سيتي" بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً بإطلالة رياضية أنيقة في قميص أسود قصير وتنورة قصيرة من Miu Miu بقيمة 1650 دولاراً وزوج من الأحذية الرياضية حمراء اللون من Fenty Puma Avanti.

وأكملت الأم لطفلين مظهرها بأحمر شفاه أحمر اللون، وقبعة بيسبول باللون البيج.

وسرحت الفائزة بجائزة غرامي شعرها بطريقة متموجة ""نصف لأعلى ونصف للأسفل".

وتأتي نزهة ريهانا بعد أن كشفت مؤخراً للجماهير أنها تخلت عن هدفها المتمثل في الحصول على جسم مثالي خلال هذا الصيف.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة رياضية لـ ريهانا خلال هذا الحدث .. وسعر ملابسها مرتفع للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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