شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم يقدمان المكرمين فى حفل افتتاح مهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشر، دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عشر مكرمين خلال حفل إفتتاح المهرجان الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقام بتقديم المكرمين مجموعة من الفنانين، حيث قدم الفنان الكبير صلاح عيد الله النجم أحمد آدم، والفنان محمد محمود قدم تكريم النجم أحمد بدير، والفنانة رانيا فريد شوقي قدمت الفنان عزت زين، والدكتورة رانيا يحيي قدمت الدكتورة نجوي عرنوس، كما قدم الفنان أحمد كمال الفنانة سلوى محمد علي، وقدم الفنان أحمد فؤاد سليم الفنان القدير أسامة عباس، وقدم الفنان طارق النهري الفنان حسن العدل، وقدمت الفنانة مادلين طبر الدكتور عبد الله سعد.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري



حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري