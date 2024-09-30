الامارات | "طرق دبي" تطلق خطتها الخمسية للصحة والسلامة والبيئة 2024 – 2028 متضمنةً 133 مبادرة نوعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خطتها الخمسية الجديدة للصحة والسلامة والبيئة 2024 – 2028، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز المستوى الريادي في إتباع أفضل معايير السلامة والصحة المهنية العالمية في جميع مشاريعها وخدماتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى توفير بيئة عمل إيجابية وفق أعلى المعايير للموظفين ومستخدمي خدماتها، بما يوائم الغاية الثالثة للخطة الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في تعزيز سلامة التنقل، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن، وتعزيز استمرارية الأعمال في إمارة دبي.

وتتضمن الخطة الخمسية أكثر من 133 مبادرة نوعية يتم تنفيذها على مدار 5 سنوات، وستتركز هذه المبادرات على عدة محاور رئيسة في تنفيذها، وتتمثل أبرزها في: تطبيق الذكاء الصناعي، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال رصد وإدارة الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة الهيئة، مع التركيز على ضمان استمرارية الجهود للوصول إلى أعلى درجات السلامة.

وتفصيلاً، ، قالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "يؤكد إطلاق الهيئة للخطة الخمسية، حرصها على التطوير المستمر لأنظمة الصحة والسلامة لضمان صحة وسلامة العاملين لديها ومستخدمي خدمات ومرافق الهيئة، الذي من شأنه توفير بيئة عمل مثالية وإيجابية للجميع. كما تعكس هذه الخطة جهود الهيئة في تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الرائدة عالمياً في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاع النقل والبنية التحتية."

وأضافت العصيمي: " تتضمن الخطة الخمسية للصحة والسلامة والبيئة 2024 – 2028 أربع مرتكزات أساسية، تشمل: تعزيز صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وتحسين الصحة النفسية، وإيجابية العمل، وتعزيز استدامة البيئة المحيطة، وهو ما أصبح مترسخاً في الأداء المهني للهيئة في اتباع نهج التطور المستدام، وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النضج المؤسسي."

وأكدت العصيمي على أنه روعي في وضع الخطة الجديدة تقييم مشاريع ومبادرات الهيئة كافة، كما اعتمدت على قياس أثر تطبيق وتوظيف التقنيات الحديثة، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي ودولة الامارات على وجه العموم، منوهةً على أن الخطة الخمسية سَتُحدِثُ أثراً كبيراً في السلامة والصحة العامة، والاستدامة البيئة، إلى جانب تعزيز مرونة البنية التحتية للطرق والمواصلات بإمارة دبي.