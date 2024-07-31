شكرا لقرائتكم خبر عن شريط كاسيت ولا ذكريات.. أغنيات عدى عليها 30 سنة قبل حفل مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خزانتك القديمة تجد شريط كاسيت عمره يتجاوز عمرك أحيانا، ستجد على غلافه أغاني مدونة بخط مميز وبصورة لمطربك المفضل في غلاف أنيق يحمل اسم الألبوم وأعلاه اسم شركة الإنتاج، تفاصيل عديدة وذكريات أكثر ستخطر على بالك، مع سماع أغاني هذا الألبوم الذى يتجاوز عمره أكثر من 30 عام.

مع سماع كل أغنية من أغاني التسعينيات التي عبرت عن جيل كامل كان يتذوق الموسيقي بطعم مختلف، بألحان وكلمات عبرت عن الغزل والحزن والألم والفراق بنكهة مختلفة قد تكون أقل عمقًا لكنها كانت أكثر براءة، أغاني كثيرة ستفاجئ عندما تعلم أن عمرها يتجاوز 30 عاما، لكنها مازالت باقية وعمرها لم ينتهى برغم ظهور أذواق أخرى أكثر تطوراً في اللغة الشعرية والألحان الموسيقية وبرغم بساطتها لكنها قادرة أن تأخذ لعالم آخر.

هذه السطور من يفهمها ويتذوقها هم جيل التسعينات، فهناك أغاني صُدرت ومر عليها أكثر من 33عام، فسنجد أغنية مثل " ياعمرنا" للنجم عمرو دياب والتي صدرت عام 1993، وحققت نجاح كبير حينها، ولازالت يتغنى بها جيل الألفينات وتنتشر على المنصات المختلفة، وفي لون مختلف سنجد أن أغنية مثل " إسألي" للنجم محمد فؤاد الذى تربع على عرش الساحة الفنية خلال هذه الفترة وكان أهم فنانين التسعينات، فقد صدرت هذه الأغنية في عام 1990، وتعد من الأغاني الإيقاعية التى تجذب انتباهك بمجرد سماعها.

ومن بين الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا أيضا أغنية في السكة ويلابينا يلا، كما خرج " فؤاد" عن اللحن الإيقاعي المألوف وقدم " موعداني "، في وصلة طربية مميزة، واستمر في التميز بهذا اللون الطربي الحزين وقدم أيضا أغنية " هودعك"، و" ولايهمك" من ألبوم حبينا الذى صدر عام 1993.

ومن " فؤش" للنجم " هشام عباس"، أحد نجوم التسعينات وشريط الكاسيت حينها، فقد تميز بتقديم نوع مختلف من الموسيقي بطعم ثقافات مختلفة، ومن أهم أغانيه التي مر عليها أكثر من 30 عام، نجد الأغنية الأشهر " حلال عليك"، التى ضمت كلمات مثيرة للدهشة تحمل أكثر من معنى وصعب تفسيرها، وكان هذا سر نجاحها.

ومن أغاني النجم إيهاب توفيق، في هذه الفترة نجد اغنية مراسيل وعلى كيفك ميل، وأيضا " رسمتك"، التي صدرت في عام 1993، أما مصطفى قمر فقد نجح هو الآخر أن يحصد مكانة متميزة بين نجوم التسعينيات ومن أغانيه التي مر عليها عقود كانت أغنية " البيانولا" وأغنية " اسكندراني " من ألبوم لياليكي.

هذه الأغاني التي عمرها أكثر من 30 عام، ليس مجرد أغنية مميزة مازالت عالقة في ذهنك، لكنها شريط ذكريات يمر على عقلك بمجرد سماعها، صور من زمن مضى تستعيدها ذاكرتك لطفولة أو فترة عمرية لايتبقى منها سوى هذه الصور في ذهنك.

وحتى تستعيد ذكريات طفولتك وشبابك أيضا، فقد نظم مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، حفل مميز بمشاركة نجوم التسعينات وهو حفل " كاسيت 90"، بمشاركة هؤلاء النجوم محمد فؤاد، هشام عباس، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، وخالد عجاج، وذلك الخميس القادم الموافق 1 أغسطس، وهو الحفل الذي يقام بالتعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.