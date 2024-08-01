شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد عم.. دفن حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال بمسقط رأسهم بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني بعد إعلان رحيل حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة.

ولم تجمع العمل والوفاة فقط بين المنتجين الثلاثة، إنما كانت تربطهم أيضا علاقة قرابة، إذ أن حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل أولاد عم، ومن المقرر دفن الثلاثة اليوم في مسقط رأسهم بقرية "كفر القصار" بكفر الزيات، بعد الانتهاء من إجراءات المستشفى.

وخلال الساعتين الماضيين نعى عدد كبير من الفنانين الراحلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم النجم أحمد السقا، الذي قال: "ببالغ الحزن والآسى أنعى زملائى و أصدقائى وأخواتى الخلوقين الطيبيين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال، اللهم تغمدهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم الصبر والسلوان".