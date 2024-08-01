شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عن أحمد بدير: تاريخ كبير أعطى للمسرح وقته وسنين عمره والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح خلال ندوة تكريم الفنان القدير أحمد بدير بفعاليات الدورة السابعة عشر من المهرجان والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب:: أول مادخلت الوسط الفني ومثلت كان الأستاذ الكبير احمد بدير أول من استقبلني، فهو تاريخ كبير في المسرح أعطى للمسرح وقته وسنين عمره، وعندما نذهب لأي بلد عربي دائماً مايتحدثوا معنا عن فناننا الكبار العظماء، وطول الوقت فخورين بهم، وحالفني الحظ لوجودي في عدة مهرجانات خارج مصر وكان بها الفنان أحمد بدير ووجدت حب الجمهور العربي له وإحتفاءه به، ومن الممكن أن يكون تكريمه بالمسرح تأخر بعض الوقت فكان لابد تكريمه في الدورات الأولى من المهرجان ولكن لحسن حظي أنه تم تكريمه خلال رئاستي للمهرجان .

مهرجان المسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.