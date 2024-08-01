شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير فى ندوة تكريمه: الزيني بركات كان نقلة حقيقية في مشواري والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان القدير أحمد بدير خلال ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح: النقلة المهمة في حياتي كانت في مسلسل الزيني بركات ، فعندما علمت أن المخرج يحيي العلمي رشحني في دور الزيني شعرت بالخوف الشديد والتوتر ولم استوعب تلك اللحظة لأنني كنت قد عرفت بين الجمهور بالكوميديا فكيف سأتحول لشخصية بعيدة تماماً مثل الزيني بركات، وأتذكر أن أول مشهد كان مع نبيل الحلفاوي وبعد المشهد سألته عن رأيه فأشاد بي، وبعدها لم يتحدثوا إليّ فاتصلت بالأستاذ يحيي العلمي وبكيت وقولت له" مش مفروض لما تستبعدني من الدور " قالي" أنت عبيط" أنا لم أغيرك، وقا لي " أنا كل يوم بتشتم بسببك قالولي انت جايب أحمد بدير بتاع أديلوا أدي يعمل الزيني بركات" ولكن هذا الدور جعلني أتنوع في الأدوار فالفضل يعود ليحيي العلمي .

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر محرر كتاب أحمد بدير : هناك فصل كتبته عن الحركة النقدية لأعمال الأستاذ أحمد بدير، فقد قمت بتجميع كل المقالات التي كتبت عنه من خلال المركز القومي للمسرح، فقد كتب عنه قامات كبيرة من النقاد الذين عاصروا هذه الفترة، وهناك الكثير لم يعرف أن مسلسل الغربة كان يقدم شخصية هراس وأحمد زكي هو من أقترح علي يحيي العلمي تقديمه لشخصية فرجاني، ونجحت تلك الشخصية لدرجة أن الجمهور أطلقوا على المسلسل "هراس جاي" بدلاً من مسلسل الغربة.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.