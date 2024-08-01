شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ينعى حسام شوقى وفتحى اسماعيل ومحمود كمال بأبيات شعر مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان خالد الصاوى على نعى حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال الذين توفوا جراء حادث أليم مؤخراً بكتابة أبيات شعر قال فيها عبر حسابه على فيس بوك : ثلاثة من شجر غيطنا مزهزة ضيه في شبابه ولا نشفوا ولا قدموا ولا لحقوا ولا شابوا.



واستكمل : شايفهم لسه من جمعة ضحكنا لبعض في المغرب معادي معاهم الجمعة لكن طب الميعاد يغلب ثلاثة من نخيل واحة ما بين الصحرا والصحرا في غفلة من النسيم راحوا ماعادش لا ضلة ولا مطرة ثلاثة من حجر نادر وفيه العرق متأصل نفيس الختم مشهودله تاريخه سر متسجل.

وأضاف : "ونقرا بس مانشوفشي ونطمن على الأوهام نفكر بعض بالحاضر وننسى جهلنا بقدام سلام يا حسام وهفتكرك وإيدك عالجميع بيضا كبير في الفانية والباقية وسيرتك تركة وعريضة.



ثم وجه كلامه للراحل محمود وفتحى إسماعيل قائلاً : "سلام محمود.. سلام فتحي عساكم تفهموا الحكمة تشوفوا النعمة في رحابه وتلقوا جوابه في الرحمة أنا في حداد ومش عارف هيخلص فين ولا إمتى دفنت شباب كتير .. حاسس بموت حتة ورا حتة.