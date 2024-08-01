شعر بإرهاق.. أخر تطورات حالة محمد منير الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير للعودة، إلى منزله، صباح الجمعة 2 أغسطس، بعد خضوعه لفحوصات طبية، في أحد المستشفيات.

النجم محمد منير، خضع للفحص الطبي بالمستشفى، بعد شعوره بإرهاق، وهبوط في الضغط، أثناء مشاركته في تصوير كليب الأغنية التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، حسب تأكيد مصدر مقرب من الكينج في تصريح خاص لـ"الخليج 365 ".

وقال المصدر: "الحمد لله، الفحوصات كلها سليمة، ومنير زي الفل، وهو ما أكده الأطباء، وقرروا عودته صباح الغد إلى منزله".

وتابع "النجم محمد منير، بدأ أيضا الاستعداد، لحفله المقرر إقامته في نادي سموحة بالإسكندرية، يوم ٢٢ أغسطس".

جدير بالذكر أن النجم محمد منير يستعد لتقديم دويتو مع النجم تامر حسني، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ويتولى إخراج الكليب تامر حسني.