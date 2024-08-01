بعد وفاة زوجته الأولى.. الملحن وسام الأمير يحتفل بزفافه للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الملحن اللبناني وسام الأمير زواجه للمرة الثانية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر وسام الأمير صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "الله بعتلي هالإنسانة- ربى الجميّل- تا كفّي حياتي أنا وياها وشادي وأندي، بحبّ وإيمان وسلام تحت سقف واحد، كل أيامكن أفراح".

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يذكر أن الملحن اللبناني كان متزوجا من الراقصة ناريمان عبود، والتي توفيت عام 2021 إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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