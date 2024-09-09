تكريم وفاء عامر من مهرجانين عن أدوارها الرمضانية

القاهرة - الخليج 365
تعيش الفنانة المصرية وفاء عامر فترة مميزة في مشوارها الفني، حيث تلقت تكريمين من مهرجانين، عن دوريها خلال مسلسلي "حق عرب"، و"جودر".
حصلت وفاء عامر على جائزة أفضل ممثلة دراما في رمضان 2024 خلال حفل توزيع جوائز دير جيست، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان "همسة للآداب والفنون" الدورة الــ12، أيضًا حصل مسلسل "جودر" على جائزة أفضل مسلسل.
كان قد شارك وفاء عامر في بطولة مسلسل "حق عرب" كل من: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى عثمان، وليد فواز. وجاء المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق. أما مسلسل "جودر" فكان من بطولة: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي.
مؤخرًا، ردت الفنانة وفاء عامر على الشائعات التي انتشرت حول إساءتها للنجمين أحمد العوضي ومحمد رمضان، رغم مشاركتها معهم في عدد من الأعمال من قبل. استنكرت وفاء عامر هذه الشائعات، حيث أعادت نشر أحد الأخبار التي تحمل هذه الشائعات، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "هي دي صحافة إلكترونية ولا توقيع ولا إيه، أنا الصحافة إلى تربيت عليها محترمة وميقولوش كدب". كانت وفاء عامر قد شاركت مع الفنان محمد رمضان في الكثير من الأعمال، والتي منها: مسلسل نسر الصعيد الذي عُرض عام 2018، ومسلسل ابن حلال الذي عُرض عام 2014
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