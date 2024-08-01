شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل كاسيت 90 بأغنية ماتبطليش للنجم هشام عباس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انطلق حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة بصعود النجم هشام عباس على أغنية ماتبطليش وسط تفاعل كبير من الجمهور.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مهرجان العلمين الجديدة

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



الفنان هشام عباس فى حفل كاست 90 مهرجان العلمين



النجم هشام عباس



تألق النجم هشام عباس



جانب من حفل كاست 90 فى مهرجان العلمين



جانب من حفل هشام عباس فى مهرجان العلمين



حضور كبير على حفل كاست 90



حضور كبير فى الحفل



حفل المطرب هشام عباس فى مهرجان العلمين



حفل كاست 90 فى مهرجان العلمين



حفل-كاست-90



كاست 90 مهرجان العلمين



هشام عباس خلال الحفل



هشام عباس خلال حفل كاست 90



هشام عباس مهرجان العلمين