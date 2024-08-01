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عايدة فهمى وأكرم مصطفى يفوزان بجوائز مهرجان جرش للمونودراما بالأردن عن عرض فريدة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:35 م

فاز العرض المسرحي فريدة من إنتاج مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، بجائزتين خلال مشاركته بمهرجان جرش للمونودراما في الأردن، والذي أقيم في الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس، وهم جائزة أحسن ممثلة للفنانة عايدة فهمي، وأحسن مخرج للمخرج أكرم مصطفى.

فريدة

يشار إلى أن هذه المشاركة للعرض المسرحى "فريدة" تعد المشاركة الثالثة بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحا كبيرا، فضلا عن مشاركته في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما بالأردن أيضا خلال أغسطس 2023، كما قدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة، وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا طوال سنوات عرضه التى تخطت الثلاث سنوات.

عايدة فهمي وأكرم مصطفي يفوزان بجوائز مهرجان جرش للمونودراما بالأردن عن عرض فريدة (1)
عرض فريدة

 

عايدة فهمي وأكرم مصطفي يفوزان بجوائز مهرجان جرش للمونودراما بالأردن عن عرض فريدة (2)
أكرم مصطفى

 

عايدة فهمي وأكرم مصطفي يفوزان بجوائز مهرجان جرش للمونودراما بالأردن عن عرض فريدة (3)
خالد جلال

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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