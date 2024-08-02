المطربة بوسي تكشف رأيها حول لقب "صوت مصر".. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة بوسي عن رأيها في الجدل المثار بين نجوم الفن على لقب "صوت مصر"، مؤكدة أنها ترفض توزيع الألقاب.

بوسي، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، تحدثت عن منح الجمهور لقب "صوت مصر" لبعض المطربات، وقالت: "أنا مش مع حتة موضوع الألقاب دي أوي، في الآخر كل واحدة وليها شكلها وستايلها وحسها اللي تميزت بيه، والأغاني اللي تميزت بيها".

وأضافت: "كل واحد من الجمهور شايف إن المطربة اللي بيحبها هي صوت مصر وبقي في خناقات دلوقتي، بس السوق هو اللي يحكم مين صوت مصر أو مين رقم 1 او 2 او 3، بس أنا مينفعش أقول على نفسي أنا صوت مصر،ـ السوق اللي بيحكم الموضوع ده".

وأثار لقب "صوت مصر" جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، حيث يرى الجمهور أكثر من مطربة الأحق بهذا اللقب، وهم شيرين عبدالوهاب، وأنغام، وآمال ماهر.

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