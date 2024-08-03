شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة الفنان مصطفى فهمي بعد خضوعه لجراحة لإزالة ورم في المخ منذ أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان مصطفى فهمي لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على أثرها المستشفى، كما قام منذ أيام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

وكشف مصدر مقرب لـ"الخليج 365"، عن تحسن حالة الفنان مصطفى فهمي الصحية حاليًا ووجوده في منزله بعد خروجه من المستشفى واستكمال علاجه في المنزل.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.