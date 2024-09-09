أول تعليق من بدرية طلبة بعد العملية.. وتوجه رسالة لنقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طمأنت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومتابعيها بنجاح عمليتها الجراحية التي خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت بدرية، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم لك الحمد والشكر، عملت العملية وخرجت النهاردة، شكرًا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمن عليا، وأسفة لعدم الرد، وشكرًا نقيبنا دكتور أشرف زكي على اهتمامك اللي متعودين عليه دايمًا.. ربنا ما يحرمني من حبكم ودعائكم ليا".

وأضافت بدرية طلبة: "خرجت من المستشفى وربنا يتمم شفايا وبتمنى لكم ما حد من حابيبي يشوف تعب أبدًا ويكتب لكم جميعًا الخير".

وكانت بدرية طلبة،قد احتفلت بزفاف ابنتها "سلمى" في شهر إبريل الماضي، وكشفت عن السبب وراء إقامة مراسم حنتها بعيدًا عن أعين "السوشيال ميديا" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قائلة: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابه حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.

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