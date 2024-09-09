كتيبة جنين: بنادقنا مشرعة وبيننا الكثير من الصولات والجولات في ميادين القتال

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت سرايا القدس كتيبة جنين، بالصمود الاسطوري الذي سجلته المدينة امام جيش المحتل النازي وآليات القتل والدمار، مؤكدة: أن بنادقنا وسيوفنا ما زالت مشرعة وما زال بيننا الكثير من الصولات والجولات في ميادين القتال ، فلن تنال من عزيمتنا ولن تثنينا عن مواصلة هذا الطريق وإننا على خطى ودرب شهدائنا لسائرون حتى نيل احدى الحسنيين

، وتزف شهداء معركة "رعب المخيمات" ضمن ملحمة "طوفان الأقصى" هذه الكوكبة العظيمة من شهدائنا وابطالنا الذين ارتقوا الى العلياء متمسكين وقابضين على الزناد، نصرةً لدين الله ودفاعاً عن مسرى رسوله الكريم جنباً الى جنب مع مقاومتنا في غزة وجبهات الإسناد لنؤكد على وحدة الخيار والمصير .

وأضافت كتيبة جنين في بيانها: الصمود الاسطوري الذي سجلته مدينتنا ومخيمنا وريفنا امام جيش المحتل النازي وآليات القتل والدمار لهو وسام فخر وشرف لنا اذ ننحني لكم حباً واحتراماً كما نتقدم لكل من لبى نداء الواجب الوطني والإنساني من تقديم المعونة والإيواء وحتى بالهبة للترميم وازالة ما خلفه هذا الاحتلال خلال هذه المعركة والحصار الظالم فكم كان هذا المشهد عظيم ويبعث الإرتياح في النفس لنبقى ويبقى كافة احرار شعبنا على يقين بأن جنين عصية على الإنكسار وستبقى دوماً نبراس وقلعة المقاومة .

غزة وحيدة و معذبة ومحاصرة

وأشار البيان: إلى أن غزة وحيدة و معذبة ومحاصرة ويتيمة تنزف وتمضي بقضيتنا المقدسة لتضيء العتمة وتضع العدو في مأزق حضاري وأخلاقي وتاريخي وسياسي وأمني كبير، فكيف لو هبت الأمة كل الأمة كيف لو استقام أولو الامر ورفعوا سيوفهم عن رقابنا ورقاب شعوبهم، كيف لو أنهم لم يُترفوا وغزة نجوع ويُذبح شعبها

مخيم جنين يضيء عتمة الأمة

وأردف البيان: ها هو مخيم جنين يضيء عتمة الأمة، ويشهد على العصر، ويكشف بغي وجور المحتل ، ويكشف هشاشة دولة التجزئة وتؤكد أن كيانهم العبري الهش والجبان قابل للجرح والكسر وانه من منظور التاريخ والاستراتيجيا كما من منظور القرآن يبقى محكوماً بالهزيمة محاصر بقوانينها وشروطها كما نحن محكومون بالنصر بوعد من الله وبمشيئته وعلى هدى من سننه فأنظروا الى بأس ابطالنا ومجاهدينا وهم يجندلون جنود جيشهم المهزوم في زقاق الدمج في مخيم جنين كما زقاق الشجاعية وجباليا ورفح في غزة