كيت “أميرة ويلز” تنتصر على السرطان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، الاثنين، أنها انتصرت على السرطان، بعد إكمال العلاج الكيمياوي، وتخطط للعودة إلى أداء واجباتها العامة بشكل محدود خلال الأشهر المقبلة.

ونشرت كيت عبر حسابها على منصة أكس، فيديو قالت فيه إن الشهور الماضية كانت "صعبة" بالنسبة لها وعائلتها، وإنها الأن بخير وتزداد قوة كل يوم ودعت المصابين بالمرض لعدم فقدان الإيمان والأمل.

ومن المتوقع أن تتولى كيت زوجة وريث العرش، الأمير وليام البالغة من العمر 42 عاما، أنشطة خفيفة من الارتباطات العامة حتى نهاية العام، وفق الفيديو.

وقالت كيت في مارس إنها في المراحل الأولى من العلاج من نوع لم تحدده من السرطان، مشيرة إلى أنها عندما أجرت عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي، لم يكن معروفا وجود أي سرطان.

العلاج الكيميائي الوقائي

وتابعت: "لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي.. وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

ووجهت رسالة لمرضى السرطان قائلة: إلى كل أولئك الذين يواصلون رحلتهم مع السرطان، أظل معكم، جنبًا إلى جنب، ويدًا بيد من الظلام، يمكن أن يأتي النور، لذا دع هذا النور يشرق.