"الشغل كان بياخد من طاقتي".. مي عز الدين تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي عز الدين عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة، قبل ظهورها في مسلسل "كوبرا" مع الفنان محمد إمام، ومشاركتها في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحدثت "مي" في تصريحات تلفزيونية على فضائية "العربية، وقالت: "الناس بتوحشني أكتر.. الغياب طال عشان طاقة الإنسان لما بيركز في الشغل واللقاءات والسوشيال ميديا، أنا في توقيت حسيت إن ده بياخد من طاقتي، لكن ممكن أطلع واتكلم لما يبقى عندي عمل لكن في المطلق حسيت أنه كتير، بس قليت شوية حلوين".

وعن عودتها لـ الأعمال الكوميدية من جديد خلال مسرحية زواج اصطناعي، أعربت مي عز الدين عن سعادتها بتجربتها المسرحية، معقبة: "أنا حبيت المسرح شيء فوق الخيال.. يارتني جربت المسرح من سنين".

وأوضحت أن فكرة المسرح لم تطرح عليها السنوات الماضية، كذلك مشوارها الفني كان عبارة عن أفلام ومسلسلات، مضيفة: "المسرح مكنش موجود وقليل اوي تجربة ممتعة للفنان غصب عنه بيحبها حتى لو متعبة".

يذكر أن مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو"، مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت "مي" في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام والذي عُرض على قناة MBC مصر.

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