شكرا لقرائتكم خبر عن شوفت كتير مآسى.. أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة 1.2.3 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديد بعنوان 1.2.3 على جميع المنصات الرقمية اليوم الأربعاء، حيث نشر البرومو الرسمى للأغنية وهى من كلمات إيمان عظيم وألحان سامح كريم وتوزيع الأخوين إلهامى وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية "شوفت كتير مآسى.. وملقتتهاش على بر راسى.. ولا عمرى اشتكيت وقولت 123".

وكان طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب أغنية "سعودى وأسمر"، عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر خلاله وهو يصعد على متن طائرة، ويصل لإحدى الدول الأوروبية، كما ظهر برفقة عدد من الفتيات على متن يخت، وأيضًا خلال قيادته سيارة فارهة.

وتأتي أغنية "سعودي وأسمر" إهداءً للسعوديين ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا وقت طرحها خاصةً وأنها موجهة للشعب السعودى والذى يحظى الفنان أحمد سعد بحبه وإعجابه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "حظي من السماء"، بالتعاون مع الفنانة اللبنانية ،التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

شهدت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن إيهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي.