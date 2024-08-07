شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفله بمهرجان العلمين.. ألبومات عمرو دياب من البداية للألفينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب حفله في مهرجان العلمين الجديدة بفارغ الصبر يوم الجمعة 9 أغسطس على مسرح u arena، وقبل حفله صنع الهضبة مشواراً فنياً كبيراً، بدأه منذ أن سجل أولى أغانيه "الزمان" عام 1983، وبدأ فى طرح ألبوماته واحد تلو الآخر، والهضبة رحلة فنية ممتدة وما زال فى قمة عطائه، وتتميز ألبومات عمرو دياب بتطورها كل عام واختلاف أغانيه التى تدخل كل القلوب.

والألبومات التى صدرها الهضبة عمرو دياب منذ بدايته حتى فترة الألفينات لعام 1983 سجل عمرو دياب أول أغنية له بعنوان "الزمان" وهي من تأليف هاني زكي، وتلحين هاني شنودة، وسجل ألبومه الأول "يا طريق" في نفس العام، أما فى عام 1984 فسجل الهضبة "غني من قلبك" وفى 1985 سجل عمرو ألبومه بعنوان " منين أجيب ناس"، وفى 1986 سجل الهضبة ألبومه باسم هلا هلا، أما عام 1987 صدر ألبوم خالصين، وفى 1988 صدر ألبوم ميال، وفى 1989 صدر ألبوم شوقنا للهضبة.

وفى عام 1990 صدر ألبوم " ما تخافيش"، وفى عام 1991 أصدر البوم "حبيبي" وقد استخدم عمرو الساكسفون لأول مره ثم أصدر بعده في عام 1992 ألبوم "أيامنا" والبوم "ياعمرنا" في عام 1993 ليثبت شعبيته مع الجماهير وبعدها يأتي عمرو بألبوم "ويلوموني" عام 1994، في 1995 صدر ألبوم راجعين، 1996 كان بداية تعامل عمرو مع عالم الفن حيث صدر ألبوم نور العين، وفى 1997 قام عمرو بإصدار ألبوم يتضمن ريمكسات لأغنية نور العين باللغة الإنجليزية ، وفى 1998 أًصدر ألبوم عودونى، أما عام 1999 صدر ألبوم قمرين وتضمن الألبوم دويتوهات مع الشاب خالد و المطربة اليونانية أنجيلا ديميتريو وأطلق في عام 2000 ألبوم "تملي معاك وحقق نجاحا عالميا كبيرا.

ويأتى حفل عمرو دياب برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.