شكرا لقرائتكم خبر عن ما كنش ينفع أتجوز غيره.. دلال وسمير غانم جمعهما الحب والمرض والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا 7 أغسطس عام 2021، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووفاتها داخل أحد المستشفيات أثناء العلاج.

قدمت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما، وكان تواجدها أساسيا في أي عمل تشارك به، لذلك افتقدها الوسط الفني بأكمله وقت رحيلها، ولكن كانت قصة حبها وزواجها من سمير غانم بمثابة أهم المحطات في حياتها، حيث جمعهما الحياة والمرض والوفاة.

بدأت قصة الحب التي جمعت الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز عندما اجتمعا لأول مرة في مسرحية "أهلا يا دكتور" عام 1980، وهي تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل، وقدمها له وقتها جورج سيدهم، لتقع في حبه وتستمر في حبها له 4 سنوات كاملة، حتى زواجهما في 1984.

وكانت دلال عبد العزيز تحدثت عن قصة زواجها من سمير غانم خلال أحد اللقاءات، حيث أشارت إلى أنها بدأت تحبه منذ مسرحيتهما "أهلا يا دكتور"، وكان الوسط الفني بأكمله يعلم بحبها له، كما أنه كان يقوم بإيصالها في طريقه يوميا ويشتري لها "الفل"، بعد الخروج من المسرح، موضحة: "كنت حطاه هدفي مدة الـ 4 سنين بتوع المسرح لأن ما كنش ينفع أتجوز غيره".

ولم يكن الحب والحياة وحدهما هو من جمع دلال عبد العزيز بسمير غانم، فبعد زواج دام لأكثر من 35 عاما، جمعهما المرض كذلك قبل وفاتهما، حيث عانى الثنائي من فيروس كورونا، وكانا يتعالجان في نفس المستشفى، ليرحلا سويا عام 2021، والفرق بين وفاتهما حوالي شهرين.

يذكر أن دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لتذهب بعدها إلى القاهرة، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وليسانس الآداب في قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، لعل أشهرها: آسف على الإزعاج، الناس في كفر عسكر، يارب ولد، القانون لا يعرف الحب"، وغيرها من الأعمال، وكان آخر ظهور لها في فيلمي "تسليم أهالي"، و"فرق خبرة" اللذان اتعرضا بعد وفاتها.



دلال عبد العزيز وسمير غانم