شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض منزل توم هانكس وريتا ويلسون للسرقة في كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شرطة جنوب كاليفورنيا أن منزل النجم العالمى توم هانكس وريتا ويلسون تعرض للسرقة قبل بضعة أسابيع، وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة حوادث سرقة المنازل في جنوب كاليفورنيا، والتي تم تأكيدها لـ موقع ABC News.

وتمكن اللصوص من الدخول إلى بيت الضيافة الخاص بهم، ولكن ليس المبنى الرئيسي، ولم يكن أحد في المنزل في ذلك الوقت، حيث غادر هانكس وويلسون المدينة، وأكد المسؤولون أنه لا يُعتقد أنهم كانوا مستهدفين بشكل خاص في الحادث، وإلى الان لم تقم الشرطة بأي اعتقالات بعد.

يُعتقد أن المشتبه بهم كانوا جزءًا من المجموعات المستمرة التي كانت تسرق الأحياء الراقية خلال السنوات القليلة الماضية، ويُقال إن اللصوص يتتبعون وقت غياب المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنهم يتحققون من جداول الترويج للنجوم لمعرفة متى قد تحين الفرصة.

ربما لا يعلم كثيرون أن توم هانكس عانى من طفولة مضطربة على حد وصفه أثناء تطرقه إلى ذكرياته فى الماضى بحواراته المختلفة، مؤكداً أنه حُرم خلال طفولته من الحنان، والاحتياجات الأساسية فى حياة كل طفل، فكانت عائلته تنتقل من مدينة إلى أخرى لظروف المعيشة الصعبة، ما أصاب حياته بالاضطراب، وفقد معها الارتباط الحميم بالأماكن والمنازل، كما انفصل والداه وهو صغير.

أما بخصوص شهرته مع التمثيل فقد بدأت بعد مشاركته فى بطولة فيلم Splas، وذلك خلال فترة التسعينيات إذ شارك في بطولة أفلام مثل: sleepless in Seattle وPhiladelphia إلى جانب دينزل واشنطن.

عام 1994 استمر توم هانكس فى نجاحاته من خلال فيلم Forrest gum، وحصل على جائزة الأوسكار، لثاني مرة بعد حصوله على جائزة الأوسكار في العام الذي يسبقه عن دوره في فيلم Philadelphia.

كما اشتهر توم هانكس بتشجيعه نادي استون فيلا فى انجلترا، إذ يعد من عشاق هذا النادى، وعلى عكس كثيرين ممن يفضلوا أندية القمة يعشق أستون فيلا.