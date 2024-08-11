شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز يكشف عن دعاء كان الراحل علاء ولي الدين يردده قبل أي عمل فني والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم كريم عبد العزيز، عن طقوسه قبل صعوده على المسرح، قائلا: "قبل الشغل بقول فوضت أمري الى الله إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري، وفي ورد آخر بعمله"

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قنوات المتحدة، أنه تعلم ورد من صديقه الراحل علاء ولي الدين قبل أي عمل وهو "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة على من قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت إلهي يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم".

وأشار كريم عبد العزيز، إلى أنه ليس من المتفاعلين مع السوشيال ميديا ولديه فريق مسؤول هو الذي يقوم بهذه المهمة.

