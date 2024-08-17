بالفيديو – جينيفر لوبيز ترقص بصخب في حفل برونو مارس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت جينيفر لوبيز مشاكل طلاقها من بن أفليك، مستمتعةً بليلة صاخبة في حفل برونو مارس، بعيد يومين على عيد ميلاد زوجها.

وشوهدت لوبيز (55 عامًا) في Intuit Dome في إنغلوود بكاليفورنيا، عبر فيديو تمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تغني وترقص على وقع أنغام أغنية مارس الناجحة Marry You، وسط اضطراباتها الزوجية.

بدت النجمة الأميركية في حالة معنوية رائعة وهي تغني: “أعتقد أنني أريد الزواج منك”، بينما كانت تستعرض عضلات بطنها المشدودة، كما تمّ تداول لقطات لها وهي تتحدث مع مواطنها الممثل أشتون كوتشر في منطقة كبار الشخصيات.

وتعرّضت لوبيز لانتقادات حادّة على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو الرقص، فتلقّت تعليقات استنكرت الغاءها جولتها الغنائية بداعي قضاء الوقت مع العائلة، من دون أن تفعل ذلك.

وكانت المغنية والممثلة العالمية شوهدت في وقت سابق من أمس الجمعة، خلال زيارة إلى منزل أفليك، وسط إشاعات الطلاق بينهما، مع تقارير تفيد بأن المستندات “تمّ الانتهاء منها، ولكن لم يتمّ تسليمها إلى القضاء بعد”.

وجاءت الزيارة بعد ساعات فقط من رصد الممثلة الأميركية جينيفر غارنر في منزل زوجها السابق أفليك، والتي لديها ثلاثة أطفال منه: فيوليت أفليك (18 عامًا)، وفين (15 عامًا)، وصامويل (12 عامًا).