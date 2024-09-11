محمد رمضان يعلن عن مفاجأة مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعته مع الموزع الموسيقي ونجم فريق “واما” نادر حمدي ليعلن من خلالها عن تعاون فني جديد بينهما، ليكون مفاجأة لجمهوره في الفترة المقبلة.

وكان نادر حمدي قد نشر الصورة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” شوّق بها متابعيه لعمل فني جديد، يجمعه برمضان، إلا أنه لم يكشف تفاصيل هذا التعاون، حيث اكتفى بنشر الصورة، وعلق عليها بكلمة واحدة فقط: “انتظرونا”.

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أثار حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية “مش فاضي”، عبر “يوتيوب”، وفور طرح الأغنية تعرض لانتقادات لاذعة بسبب كلمات الأغنية، التي احتوت على إيحاءات اعتبرها البعض غير ملائمة.

كان أحد المحامين قد تقدّم بإنذار رسمي إلى نقيب الممثلين أشرف زكي يطالب فيه بشطب محمد رمضان من النقابة بسبب أغنية “مش فاضي”.

جاء في الإنذار، أن الممثل محمد رمضان مصمّم على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية “مش فاضي”، وهي إحدى صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليردّدها المراهقون وتنتشر الجريمة.

أضاف أن ما يفعله الفنان محمد رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية الرقم 35 لسنة 1978 ويضع رمضان في ورطة بالتحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وتوقيع العقوبات التي وضعها القانون طبقاً لنص المادة (12) من القانون ذاته، والذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

أشار إلى أن دور نقابة الممثلين ونقيبها هو توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقاً لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية، ويُحال إلى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمراً يمسّ بالنزاهة أو الشرف أو الاستقامة، أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون.

واختتم الإنذار بالمطالبة بإنزال أقسى عقوبة بالفنان محمد رمضان، وذلك طبقاً للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين، وإحالته الى التحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانوناً.