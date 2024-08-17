ملهم الشباب.. في إجازة أو رحلة عمل.. الرياضة جزء من برنامج فهد الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: لا يقطع فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، الرياضة من برنامجه اليومي حتى خلال تواجده في جزيرة مايوركا الإسبانية لحضور مناسبة عائلية خاصة.

فهد الزاهد “ملهم الشباب” يقول: “سواء كنت في رحلة عمل أو إجازة، فالرياضة جزء لا يتجزأ من برنامجي، حيث إنها تهدئ الأعصاب بعد يوم عمل مرهق للذهن وتنشط النفس وتزيد من الطاقة للاستمتاع بفترة الإجازات”.

على الصعيد الفني، تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح أولى أغنيات الممثلة المصرية رانيا يوسف يوم الثلاثاء القادم.

الأغنية بعنوان “ليك” من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، والكليب من إخراج بتول عرفة.