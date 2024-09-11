نبيل الحلفاوي يهنئ منتخب مصر بعد الفوز الكبير على بوتسوانا ويحذر التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي التهنئة لمنتخب مصر، بعد الفوز على نظيره البوتسواني بأربعة أهداف دون رد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مبروك الفوز برباعية، التراجع البدني في الشوط الثاني يشكل خطرا عند مواجهة الفرق التي تشاركنا المستوى الأول".

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه بوتسوانا بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فرانسيس تاون"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة، قبل لقاء موريتانيا ضد كاب فيردي في ختام منافسات الجولة.

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