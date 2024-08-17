هنا الزاهد تكشف تفاصيل فيلمها الجديد مع تامر حسني

نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بالفنان تامر حسني شوّقت الجمهور من خلالها لمشروعها السينمائي الجديد بالتعاون مع النجم المصري، وهو الفيلم الذي يحمل عنوان "ري ستارت"، مشيرة إلى أن هذا الفيلم يمثل تجربة جديدة ومختلفة تمامًا مقارنة بفيلمهما السابق "بحبك".

وأكدت الزاهد أن "ري ستارت" يعد نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث يختلف تمامًا عن الفيلم السابق، ويعد من أبرز أفلام الكوميديا التي ستعرض في صيف 2024.

وهنأت هنا من خلال تعليقها على الصورة النجم تامر حسني بعيد ميلاده، حيث كتبت قائلة: "وعيد ميلاد سعيد لهذا الرجل! إنه يومك أتمنى لك عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح".

يُذكر أن فيلم "ريستارت" سيكون آخر الأعمال التي ستنافس في ماراثون أفلام الصيف 2024، حيث من المقرر عرضه في دور السينما الشهر المقبل.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الكوميدية ويُعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".

كما يعتبر الفيلم التعاون الثالث بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد نجاح فيلمي "مش أنا" و"تاج".

يشارك في بطولة فيلم "ري ستارت" عدد من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم: باسم السمرة، محمد ثروت، سيد أسامة "ميكا"، وعدد آخر من الممثلين.

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