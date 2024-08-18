اختطاف بوراك أوزجيفيت من قبل ثلاث نساء عربيّات؟

بالتزامن مع اعلان شركة الانتاج Akli Film رسميًا تأجيل تصوير فيلم “خالد بن الوليد” للممثل التركي، بوراك أوزجيفيت والذي كان من المخطط انطلاق تصويره هذا الصيف، تمّ الكشف رسميًا عن مشاركة “اوزجيفيت” في بطولة فيلم “محمول مكفول” من انتاج عربي-تركي.

الفيلم من بطولة كل من السعوديتَين خيرية أبو لبن ونيرمين محسن، الى جانب المصرية إنجي وجدان.

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يحكي قصة كوميدية عن ثلاث نساء عاشقات للمسلسلات التركية، تذهبن في رحلة من الرياض إلى إسطنبول لتحقيق حلمهن بلقاء نجمهن التركي المفضل بوراك اوزجيفيت لكن الأمور تأخذ منعطفاً غير متوقع عندما يجدن أنفسهن متهمات زورًا باختطاف النجم الذي يعشقونه.