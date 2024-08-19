“دا مش تصوير مشهد فرح في الفيلم”.. نجوم “ري ستارت” يفاجئون تامر حسني في عيده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ أبطال فيلم “ري ستارت”، هنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة والمخرجة سارة وفيق، بطل العمل النجم تامر حسني بالاحتفال بعيد ميلاده بعد عودته من المملكة العربية السعودية حيث أحيا حفلاً في جدّة.

ونشر تامر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من كواليس تصوير الفيلم والاحتفال بعيد ميلاده، ووجّه الشكر لهم على هذه المفاجأة.

وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: “أسرة فيلم “ري ستارت” القمر شكراً ليكم مفاجأتكم ليا أحلى هدية وأنا تعبان في الكرڤان وعندي الدكتور، ألف ألف شكر حبايب قلبي يا رب كل التوفيق لينا وللجميع”، وظهر تامر في الفيديو قبل أن يطفئ الشموع وهو يقول لجميع الحاضرين إنه سيتمنى لكلٍ منهم أمنية.

وكان تامر حسني قد فوجئ بمنظّمي حفله في المملكة يُحضرون قالب حلوى كبيراً إلى المسرح للاحتفال بعيد ميلاده مع الجمهور، إذ قال: “إيه المفاجأة دي يا جماعة؟ عيد ميلادي في السعودية وسط أهل جدّة، شكراً ليكم”.

ومازح الجمهور قائلًا: “طب التورتة دي مش هتكفي الناس دي كلها، عايزين تورتة تكفي كل الناس دي”، وبدأ بتقطيع “التورتة” بينما يهتف جمهور الحفل باسمه على وقع الموسيقى.

يُذكر أن فيلم “ريستارت” سيكون آخر الأعمال التي ستنافس في ماراثون أفلام الصيف 2024، حيث من المقرر عرضه في دور السينما الشهر المقبل.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الكوميدية ويُعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم “بحبك”.

كما يعتبر الفيلم التعاون الثالث بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد نجاح فيلمي “مش أنا” و”تاج”.

يشارك في بطولة فيلم “ري ستارت” عدد من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم: باسم السمرة، محمد ثروت، سيد أسامة “ميكا”، وعدد آخر من الممثلين.