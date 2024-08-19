أحلام الشامسي تفاجئ أسرة بتحقيق أمنية والدتهم

تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع منشور لإحدى العائلات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بعد أن كشفت إحدى الفتيات عن أمنية والدتها توجيه دعوة لها من أجل حضور زفاف شقيقها، بجانب عدد من الأسماء الكبرى الذين تتمنى تواجدهم، لتفاجئ الفنانة الإماراتية الجميع بردها على الفتاة.

أحلام تفاجئ عائلة بحضور زفاف ابنهم

وفاجأت أحلام الشامسي الجميع بقبول الدعوة لحضور الزفاف ضمن العائلة، بعد أن نشرت فتاة مقطع فيديو عبر حسابها أثناء تدوين والدتها لأسماء المدعويين من بينهم كانت الفنانة الإماراتية.

وكتبت الفتاة قائلة: ": أمي قررت الإمساك دعوات زواج أخوي شوفو مين عزمت، قبل أن تضيف إن والدتها تمتلك ذوقًا فخمًا في الأشخاص الذين تحبهم"، وتضمنت الدعوات أسماء المدعوين الذين تتمنى والدتها حضورهم من بينهم الملك سلمان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما تضمنت الدعوات اسم لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى عدد من لاعبي نادي النصر السعودي، والفنانة أحلام الشامسي.

ومازحت الفتاة متابعيها حول من سيلبي دعوة والدتها، لتفاجئ برد أحلام الشامسي على الفور بعد أن أعادت نشر الفيديو لوالدتها وهي تدون أسماء الحضور وتقول لها: "جايتكم متى تاريخ الزواج فديت أمك".

وأثار قبول أحلام الشامسي للدعوة، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين محبيها؛ بسبب طريقتها الإيجابية في التفاعل مع الجمهور، ووصفها البعض بأنها دائمة جبر الخواطر.

أحلام تفاجئ عائلة بحضور زفاف ابنهم

وجاءت بعض التعليقات: "أطيب قلب، نفتخر بك يا بنت الإمارات، أم فاهد الغالية"، بيض الله وجهك يام فاهد أشهد بالله أنك كفو وبنت رجال واخت رجال وأم رجال الله يرضيكِ ويرضى عنكِ وعن والدينك وأبنائك وزوجك الرجل صاحب السيط الطيب والخير والكفؤ تمام الرضى وكماله الله يرعاكِ ويرعاهم وين ما توجهتم"، " روحي الله يسعدك يا شيخة".

وحاول البعض إخبار الفتاة بقبول أحلام دعوتها من خلال الإشارة لها في التعليقات، لتعيد الفتاة نشر رد أحلام الشامسي عليها، دون أن تعلق على الأمر.

أحلام الشامسي توجه وعداً لشاب من معجبيها

لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي أشاد به الجمهور للفنانة أحلام الشامسي، فقبل نحو أسبوع، عاش شاب حالة من السعادة الغامرة بعد أن وعدته النجمة الإماراتية أحلام بالتقاط صورة تذكارية معه عقب حفلها الغنائي في الرياض، ضمن جولة المملكة.

الشاب، الذي كان قد طلب من أحلام بصوت عالٍ التقاط صورة معها، حصل على موافقتها، مما جعله يدخل في حالة من الفرح الهستيري، أبهجت كل من حوله.

ومؤخراً، شاركت إحدى معجبات أحلام موقف مؤثر قامت به النجمة، حيث كشفت كيف غيرت حياتها بشكل كبير. نشرت الفتاة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) منشوراً تعبر فيه عن شكرها وامتنانها لأحلام، مشيرة إلى أن النجمة ساعدتها في تأثيث منزلها بالكامل بعد وفاة والدها.

وفي المنشور، كتبت الفتاة: "أحلام أثثت بيتنا بعد وفاة والدي قبل 7 سنوات، كنت أنام على الأرض، فجلبت لي غرفة نوم، وكنت أطبخ على الدافور، فجلبت لي فرنًا وثلاجة وأثاثًا كاملًا". وأشارت إلى أن أحلام كانت قد تواصلت معها من لندن بعد أن كتبت تغريدة عن حالتها، ووعدتها بالمساعدة.

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