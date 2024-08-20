شكرا لقرائتكم خبر عن سيكوباتى مسلسل YOU يعلن انتهاء تصوير الموسم الخامس على طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز النجم العالمي بين بادجلي، بشخصيته المتواضعه للغاية، على عكس الدور الذى يقدمه في مسلسل الدراما الشهير YOU، فهو يقدم شخصية الشرير والقاتل والكاذب داخل الحبكة الدرامية الشهيرة التي تعرض عبر المنصة الأمريكية نتفليكس منذ عدة سنوات وحققت رواجًا كبيرًا في الدراما العالمية.

وحرض بادجلي الشهير بـ"السيكوباتي"، على الإعلان عن انتهاء تصوير الموسم الخامس من المسلسل الذي بدء تصويره منذ عدة أشهر في الكثير من المدن داخل المملكة المتحدة، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تيك توك يعلن فيه عن انتهاء التصوير بطريقته المتواضعة والبسيطة.

@iampennbadgley That’s a wrap on Joe Goldberg @Jools Lebron ♬ original sound - Penn Badgley



وكما ذكرت Deadline سابقًا، سيكون الموسم الخامس من You هو الجزء الأخير من المسلسل الشهير، ويختتم قصة طويلة الأمد قد يواجه فيها جو أخيرًا العدالة لقائمته الطويلة من الجرائم الشنيعة، ففي نهاية الموسم الماضي، عاد جو إلى جذوره في نيويورك مع الأرملة الغنية كيت (شارلوت ريتشي)، وحصل على كل الامتيازات والحماية التي تسمح بها الثروة.

وكان قد حصل الجزء الأول من الموسم الرابع من مسلسل You على تقييم وصل إلى 90% من قبل 40 ناقدا عالميًا و66% من قبل 148 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وكان قد عرض يوم 9 فبراير من العام الماضى عرض الجزء الأول من الموسم الرابع من سلسلة الدراما You، وطرحت أول 5 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وطرح الجزء الثانى من الموسم في 9 مارس من نفس العام، وتكون أيضا من 5 حلقات، ليكون مجموع حلقات الموسم 10 حلقات.