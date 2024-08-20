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شاهد .. الراقصة كاميليا بالملابس الداخلية مع خالد يوسف

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بيروت - سعد محمود - في شباط – فبراير ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الممثلة المصرية ، ورابع بطلات أفلام المخرج المصري الإباحية.

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قررت النيابة العامة في مصر حبس الراقصة كاميليا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها لتورطها في القضية أفلام خالد يوسف الجنسية. ووجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها، التحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب، بالظهور في فيديوهات جنسية مخلة.

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الراقصة كاميليا لا تزال مسجونة مثل ، ، ورنا هويدي، ونقلت إلى سجن القناطر.

وبعد شهر من الفضيحة، انتشر فيديو لكاميليا ترقص بإثارة في منزل خالد يوسف وبالملابس الدخلية..

https://www.facebook.com/100009322734582/posts/2281977078789694?sfns=mo

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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