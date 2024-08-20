للكبار فقط.. انجي خوري ركبت العجله من غير بنطلون وفتحت رجليها

فنون - ثريا شاهين - تعتبر الفنانه اللبنانيه انجي الخوري من اكثر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره للجدل بسبب الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وتقوم بارتداء ملابس غير موفقه لها مكشوفه واثار خلال الساعات الماضيه جدل كبير بسبب ما قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه اظهر اشياء من جسمها لا يمكن ظهورها امام الكاميرا تابع بالتفاصيل..

بدون كسوف ولا خجل الفنانه انجي الخوري تتحدى جميع الشباب وتقوم بالركوب على العجله بالفستان ابو حماله الذي اظهر اشياء لا يمكن ظهورها وهي تقوم بالركوب على العجله وقامت بنشر هذا الفيديو التي تقوم مدته عشر دقائق وبعد نشره بساعات حصد على عدد كبير من المشاهدات عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك..

نال هذا الفيديو انتقاد الكثير من المتابعين والمحبين للفنانه انجي الخوري لاحتواء الفيديو على لقطات غير مسموح بها داخل الوطن العربي شاهد الفيديو كامل..