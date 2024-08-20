الحلفاوي يسخر من بايدن على طريقة الأهلي: "حد يتفاوض معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان نبيل الحلفاوي من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بعد انسحابه مؤخرًا من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة قوية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس على البيت الأبيض.

وعلق الحلفاوي بطريقة كوميدية على انسحاب بايدن عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "إدارة فاشلة، بايدن بقى Free، حد من الأهلي راح يتفاوض معاه؟"، وحاز التعليق على إعجاب وتأييد العديد من متابعيه وعلقوا: "القبطان يضرب ولا يبالي، هيبقى موديست نمبر 2".

وحرص نبيل الحلفاوي مؤخرًا على تهنئة لاعبي مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024، وهم اللاعب أحمد الجندي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، إلى جانب اللاعبة سارة سمير وإحرازها الميدالية الفضية ضمن منافسات الخطف في رياضة رفع الأثقال.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث سواء الرياضية أو الفنية أو حتى السياسية، وبالأخص مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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