انطلاق موسم نجمات الدراما الخليجية على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة غير مسبوقة على صعيد المنصات العربية، أعلنت “شاهد” للفيديو حسب الطلب المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC” عن إطلاقها “موسم نجمات الدراما الخليجية”، الذي يتضمن مجموعة من المسلسلات المتعاقبة واحداً تلو الآخر، من بطولة كوكبة من أبرز نجمات الخليج اللواتي أبدعن في كل حكاية قدّمنها، ونلْنَ إعجاب الملايين عن كل دور لعبنه خلال مسيرتهن الدرامية الحافلة.

البداية مع مسلسل التشويق والإثارة والغموض “البيت الملعون” الذي ابتدأ عرضه في 25 يوليو وهو مستمر لغاية 22 أغسطس، ويلعب أدوار البطولة فيه هدى حسين، باسم مغنية، جاسم النبهان، سينتيا صموئيل، ريم أرحمه، وإخراج محمد جمعة. تدور أحداث “البيت الملعون” حول حادثة تغير مجرى حياة رزان، وتضطرها إلى الهرب مع ولديها إلى إحدى القرى النائية، حيث تجد الأسرة نفسها في مواجهة أحداث غريبة ومخيفة، لتتخذ حياتهم بعد ذلك منعطفاً خطراً.

وفي 29 أغسطس، ينطلق عرض المسلسل الدرامي “فعل ماضي” من بطولة شجون الهاجري، محمود بوشهري، علي كاكولي، زينا مكي، فرح المهدي، أسرار دهراب، وإخراج عبد الله بوشهري. تدور أحداث “فعل ماضي” حول هند المتزوجة من طبيب معروف وتعيش حياةً مستقرة مع ابنتيها وزوجها إلى أن يظهر في حياتها برّاك الذي يجمعها به ماضٍ مشين نجحت هند في إخفائه عن عائلتها ومحيطها، ليبدأ برّاك بابتزازها وتهديدها مما يغير مجرى حياة هند ويقلبها رأساً على عقب.

بعد ذلك، ينطلق مسلسل “خواتي غناتي” من بطولة الهام الفضالة، شهد الياسين، شيخة العسلاوي، شبنم خان، أحمد مساعد، فيصل العميري، عبدالله بهمن، فهد باسم، وإخراج سائد بشير الهواري.

تدور أحداث “خواتي غناتي” حول أربع شقيقات يعشن في كنف أبيهن بعد وفاة والدتهن. ونتيجة الشخصية المضطربة للأب، تبسط الأخت الكبرى سيطرتها على العائلة سعياً منها لتزويج أخواتها برجال أثرياء وأصحاب مناصب مرموقة.

وفي وقت لاحقٍ من العام، يبدأ عرض المسلسل الدرامي “صدف” من “أعمال شاهد الأصلية”، وهو من بطولة روان المهدي، حسين المهدي، عبدالله البلوشي، شوق الهادي، حسن عبدال، وإخراج مناف عبدال. تدور أحداث العمل حول صدف التي تعاني من حالة عصبية نفسية خاصة، وتفقد شقيقتها بحادثة انتحار، لكنها ترفض تلك الفرضية وتبدأ تحقيقاً تغوص خلاله في حياة شقيقتها وظروف وملابسات الحادثة، بالتعاون مع المحقق فهد.