مسرحيّة “على وضع الطّيران” تُعرض مجددًا في السعوديّة… إليكم التّفاصيل

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كشفت منصّة “عيشها” للفعاليّات التّرفيهيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، عبر تطبيق “إكس”، موعد انطلاق عروض مسرحيّة “على وضع الطّيران”، بطولة الممثّلَين هشام ماجد وشيكو، إلى جانب عدد من نجوم المسرح.
في التّفاصيل، أنّ المسرحيّة الكوميديّة “على وضع الطّيران”، تُعرض على المسرح العربيّ- سيتي ووك في جدّة، ضمن فعاليّات “جولة المملكة،” خلال فترتَين منفصلتَين، من يوم ٢١ وحتّى ٢٣ من شهر آب/ أغسطس الجاري والفترة التّالية ستكون من يوم ٢٨ إلى ٣٠ من الشّهر نفسه.
تدور أحداث المسرحيّة، عن طائرة ركّاب عاديّة تتجّه من القاهرة إلى اسطنبول، تحمل على متنها شخصيّات مختلفة يسافر كلّ منها لسبب ما ولكن تتغيّر أحداث الرّحلة بعد ظهور خاطف للطّائرة.
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يشارك في بطولة المسرحيّة، التي عُرضت في وقت سابق في الرّياض، إلى جانب هشام ماجد وشيكو، دينا محسن (ويزو)، رحمة أحمد، مصطفى غريب، مصطفى خاطر وغيرهم والمسرحيّة من إخراج محمّد أوتاكا.
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