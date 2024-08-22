ميرنا وليد - بيروت - خطبت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ست مرات وسارت في الممر أربع مرات، وطوال حياتها العاطفية الملونة، جمعت مجموعة رائعة من خواتم الخطوبة تبلغ قيمتها 17 مليون دولار.

أعلنت صانعة الأغاني الشهيرة On The Floor، البالغة من العمر 52 عاماً، رسمياً طلاقها من زواجها من بن أفليك بعد أن تقدمت المغنية بطلب الطلاق بنفسها يوم الثلاثاء - وهو نفس يوم الذكرى السنوية الثانية لزواج الزوجين المنفصلين.

ونظراً لتاريخها، فمن المرجح أن تحتفظ الممثلة بماسة الخطوبة الخضراء "المحظوظة" التي تبلغ قيمتها 5.6 ​​مليون دولار من بن.

وستنضم قطعة المجوهرات المذهلة إلى مجموعتها إلى مجموعة متنامية باستمرار إلى جانب الصخرة الوردية التي أهداها لها بن قبل 20 عاماً، بالإضافة إلى خواتم أزواجها السابقين مارك أنتوني وكريس جود وأوجاني نوا وخطيبها السابق أليكس رودريجيز.

كانت هذه تفاصيل خبر 17 مليون دولار قيمة الخواتم التي تمتلكها جينيفر لوبيز .. فهل ستقوم بإرجاع الماسة "المحظوظة" بعد الطلاق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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